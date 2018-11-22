Болгария заявила о готовности к участию в проекте "Турецкий поток"

По территории страны пройдёт почти 500 из 930 километров трубопровода, который протянется от России до побережья Турции.

Болгария готова к реализации проекта "Турецкий поток", заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова, сообщает Болгарское национальное телевидение.

— Мы готовы к реализации такого проекта. Разумеется, при чётком соблюдении европейского законодательства, но, конечно, сначала нам надо дождаться официальной информации со стороны "Газпрома", — отметила министр.

Она добавила, что для Болгарии чрезвычайно важно сохранить стратегические позиции на европейской газовой карте, а также обеспечить безопасность поставок топлива. По словам Петковой, в стране продолжают работу над концепцией газораспределительного центра.

По данным телеканала, по территории Болгарии пройдёт 496 километров газопровода. Кроме того, в стране построят компрессорные станции. Проект обойдётся более чем в $1,5 млрд.

Как ранее писал Лайф, в СМИ появилась информация о том, что "Турецкий поток" пройдёт также по территории Сербии, Венгрии и Словакии.