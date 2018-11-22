Стало известно, в чём подозревают бывшего главу ЦСКА

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Стало известно, в чём подозревают бывшего главу ЦСКА

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ, экс-начальник ЦСКА Михаил Барышев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Барышеву инкриминируется статья 290 часть 6 УК РФ, — рассказали агентству.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее Лайф писал, что экс-глава ЦСКА полковник Барышев задержан у себя дома в Москве.

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