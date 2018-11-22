Подросток лишился прав через 49 минут после их получения

Читайте также

Подросток лишился прав через 49 минут после их получения

2918

Фото: © Twitter / YRP

Подросток в Германии, по всей видимости, установил мировой рекорд по скорости лишения водительских прав. Полиция отобрала у него соответствующее удостоверение через 49 минут после его получения.

В полиции сообщили, что некоторые вещи продолжаются вечно, а некоторые — меньше часа. По информации немецкой полиции, подросток решил отметить с друзьями получение прав. Особенно обрадовалась его восемнадцатилетняя подруга. Её и ещё троих подростков водитель, который только получил права, пригласил покататься на авто.

В итоге сотрудник дорожной полиции зафиксировал превышение скорости на сорок пять километров в час. В авто находился тот самый подросток. Ему выписали штраф в двести евро и лишили прав на четыре недели.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×