"На него больно смотреть". Знакомая Джигарханяна рассказала о состоянии актёра

Подруга народного артиста отметила, что его сильно подкосил конфликт с бывшей женой.

Знакомая Армена Джигарханяна опасается, что он может не пережить предстоящую зиму. О состоянии актёра она рассказала в интервью Дни.ру.

— Я видела Армена Борисовича на прошлой неделе. Он очень плох и сильно сдал. Его состояние резко ухудшилось за последние дни. Я боюсь, что эту зиму не переживёт, — призналась подруга артиста.

Издание отмечает, что Джигарханяна давно не видели на работе, он перестал появляться на публике, а недавно пропустил громкую премьеру в своём театре.

— Конечно, вся эта некрасивая история с бывшей женой его сильно подкосила, Джигарханян меньше всего ожидал предательства, подлости, поэтому принял всё близко к сердцу. И в итоге угодил в больницу. На него сегодня больно смотреть. Особенно тем, кто знал его цветущим и бодрым, — поделилась знакомая актёра.

Как ранее писал Лайф, Армена Джигарханяна 13 октября госпитализировали уже в пятый раз с начала года. 20 ноября его бывшую жену — Виталину Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ. Её признали виновной в том, что она установила в рабочем кабинете актёра и режиссёра скрытую камеру, а затем передала запись популярному ток-шоу.