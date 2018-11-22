"На него больно смотреть". Знакомая Джигарханяна рассказала о состоянии актёра

Знакомая Армена Джигарханяна опасается, что он может не пережить предстоящую зиму. О состоянии актёра она рассказала в интервью Дни.ру.
— Я видела Армена Борисовича на прошлой неделе. Он очень плох и сильно сдал. Его состояние резко ухудшилось за последние дни. Я боюсь, что эту зиму не переживёт, — призналась подруга артиста.
Издание отмечает, что Джигарханяна давно не видели на работе, он перестал появляться на публике, а недавно пропустил громкую премьеру в своём театре.
— Конечно, вся эта некрасивая история с бывшей женой его сильно подкосила, Джигарханян меньше всего ожидал предательства, подлости, поэтому принял всё близко к сердцу. И в итоге угодил в больницу. На него сегодня больно смотреть. Особенно тем, кто знал его цветущим и бодрым, — поделилась знакомая актёра.
Как ранее писал Лайф, Армена Джигарханяна 13 октября госпитализировали уже в пятый раз с начала года. 20 ноября его бывшую жену — Виталину Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ. Её признали виновной в том, что она установила в рабочем кабинете актёра и режиссёра скрытую камеру, а затем передала запись популярному ток-шоу.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени