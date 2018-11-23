ОНФ разработает "дорожную карту" для повышения безопасности дорог вблизи школ

Основными проблемами, выявленными в ходе проверок, стали отсутствие ограждений и тротуаров, а также плохое освещение.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) создадут "дорожную карту", чтобы повысить безопасность на дорогах вблизи российских школ. Об этом сообщает официальный сайт объединения.

В течение года активисты организации проверяли опасные участки автомобильных трасс, находящихся рядом со школами, а также проводили с учениками занятия по безопасности дорожного движения. Мероприятия прошли в рамках акции "Дорога в школу".

Эксперты рассказали, что основными проблемами, выявленными в ходе проверок, стали отсутствие ограждений и тротуаров, а также плохое освещение.

— Такое впечатление, что муниципалитеты закупают такие фонари, ориентируясь только на цену, не обращая внимания на качество светильников. В результате вроде галочку поставили, а по факту участок дороги так и остался тёмным, — заявил эксперт организации Дмитрий Цопов.

Отмечается, что скоро "дорожные карты" появятся в каждом регионе страны. В следующем году активисты ОНФ проконтролируют исполнение региональными властями указанных предписаний.