"Требуем, чтобы навсегда". KFC в киевском Доме профсоюзов временно закрыли

По словам местного журналиста, возмущённым киевлянам пришлось устроить драку ради того, чтобы в здании, где заживо горели люди, перестали торговать жареной курицей.

Ресторан быстрого питания, открытый недавно в Доме профсоюзов в Киеве, временно закрыли. Об этом написал в "Фейсбуке" журналист Дмитрий Гнап.

— После небольшой потасовки с охраной вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы навсегда закрылось. Он пошёл кому-то звонить, — сообщил журналист.

Как ранее писал Лайф, PR-компания Mainstream разорвала контракт с фирмой YUM! Brands, которая официально представляет KFC на Украине. Компания также извинилась перед киевлянами за поступок руководства сети быстрого питания.

Напомним, жители Киева пришли в ужас, увидев, что в здании Дома профсоюзов, сгоревшем в ходе событий Евромайдана в феврале 2014 года, открыли ресторан фастфуда.