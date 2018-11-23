В ОНФ предложили региональным властям снизить плату граждан за вывоз мусора

"Общероссийский народный фронт" предложил Министерству природы РФ и региональным властям снизить тарифы для населения на вывоз мусора. Об этом сообщает официальный сайт объединения.

Отмечается, что с таким предложением эксперты ОНФ выступили после мониторинга цен на вывоз мусора в регионах страны. В некоторых областях тарифы выросли более чем в 14 раз.

В "Народном фронте" полагают, что для принятия объективных цен на устранение коммунальных отходов необходимо провести ряд эффективных реформ.

— Мы предлагаем унифицировать систему расчёта тарифов, установив везде исчисление отходов только в тоннах и отказавшись от расчёта отходов по квадратным метрам жилья. Второе — необходимо обеспечить единую методику расчёта тарифов на транспортировку мусора, а также учитывать в тарифе расстояние до места захоронения и обработки отходов, — отмечают эксперты.

Также предлагается снизить тарифы за вывоз мусора для тех, кто разделяет отходы, а не выбрасывает всё в общий контейнер.