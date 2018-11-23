"Очередной нахлебник". В Госдуме заявили, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО

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"Очередной нахлебник". В Госдуме заявили, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов выразил мнение, что ни НАТО, ни Евросоюз не горят желанием принять в свои ряды Киев.

— Насколько мне известно, ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут. Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточноевропейские страны, которые туда вступают, — цитирует РИА "Новости" Морозова.

При этом парламентарий подчеркнул отсутствие интереса к Киеву и со стороны НАТО. Как отметил Морозов, для альянса "Украина не представляет никакой ценности, поскольку обладает очень слабой армией".

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