Американец попал в тюрьму из-за неоплаченных ужинов на свиданиях

"Ресторанного жулика" Пола Гонсалеса из Лос-Анджелеса приговорили к 120 дням тюремного заключения. 45-летний местный житель приглашал девушек в рестораны, однако в конце вечера оставлял свою спутницу наедине с неоплаченным счётом.

По информации телеканала CBS, за два года мошенник обманул по меньшей мере десять женщин, накопив долг на сумму 950 долларов. Обычно "ресторанный жулик" заказывал себе дорогие блюда из креветок и мясные стейки.

Отмечается, что чаще всего жертвы вынуждены были платить за двоих, однако в двух случаях заведения взяли расходы на себя.

Теперь Гонсалес проведёт в заключении 120 дней, его испытательный срок будет действовать три года. Также суд запретил мошеннику пользоваться сайтами и приложениями для знакомств.