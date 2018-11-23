В МЧС предупредили о гололедице и мокром снеге в Подмосковье

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили о надвигающейся непогоде в регионе. По данным ведомства, в связи с прогнозами синоптиков на ближайшие часы водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными.

— В ближайшие один — три часа с сохранением на ночь 23 ноября местами по Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём, усиление ветра с порывами 12–17 м/с, гололёд, гололедица, — говорится в сообщении МЧС.

Автомобилистам рекомендуют не садиться за руль без особой необходимости, а пешеходам — быть максимально осторожными при переходе улиц.