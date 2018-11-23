Названа главная угроза для Евросоюза

Главной внутренней угрозой для ЕС являются политики, выступающие против либеральных ценностей. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

— Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло, — передаёт слова Катайнена РИА "Новости".

По словам еврокомиссара, фундаментальные ценности и либеральная демократия ещё ни разу не подвергались такому вызову "после распада СССР".