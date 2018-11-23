Франция запретила въезд в страну 18 фигурантам дела об убийстве Хашогджи

Франция ввела запрет на въезд в страну 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

— Убийство Джамаля Хашогджи является чрезвычайно тяжким преступлением, которое стало одновременно посягательством на свободу прессы и основные права человека, — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Франции добавили, что санкции в дальнейшем могут быть расширены в зависимости от того, какая информация будет поступать в ходе расследования.

Как ранее писал Лайф, о возможных санкциях в связи с делом Хашогджи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в конце октября.

22 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о том, кого, по его мнению, стоит винить в гибели обозревателя. Он заявил, что в этом "виноват весь мир".

Экс-глава чешской разведки обвинил Вашингтон в применении двойных стандартов в своих оценках совершённого преступления.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года в Стамбуле после того, как вошёл в здание саудовского консульства. Вскоре стало известно, что журналиста убили.

В СМИ появилась информация, что у ЦРУ есть аудиозапись, на которой зафиксировано, как саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд отдаёт приказ "заставить замолчать" журналиста, известного своей критикой Эр-Рияда.