В Британии опубликовали новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери

Также полиция Лондона показала фото флакона, где якобы находилось вещество для отравления Скрипалей.

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видео с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые подозреваются Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

— Запись с камер слежения демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солсбери в воскресенье, 4 марта, — указывается в переданном "РИА Новости" сообщении полиции Лондона.

Скотленд-Ярд также показал фото флакона, где якобы было вещество для отравления Скрипалей.

В лондонской полиции обратились с просьбой ко всем, кто мог видеть со 2 по 4 марта либо Петрова и Боширова, либо коробку или флакон из-под поддельных духов, сообщить в Скотленд-Ярд.

Напомним, Лондон подозревает граждан РФ Петрова и Боширова в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. При этом Москва категорически отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ответили отказом на запрос СКР по делу Скрипалей.