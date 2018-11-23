Стала известна дата прощания с оперным певцом Максимом Михайловым

Артист, известный басовыми партиями в таких постановках, как "Князь Игорь" и "Борис Годунов", скончался на 57-м году жизни.

Прощание с народным артистом Чувашской Республики оперным певцом Максимом Михайловым пройдёт 24 ноября в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

— По предварительным данным, прощание пройдёт в субботу в 13:00 (мск) в Николо-Архангельском крематории, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и месте похорон певца станет известно позднее.

Как ранее писал Лайф, оперный певец Максим Михайлов ушёл из жизни 21 ноября в возрасте 56 лет.

Михайлов пел в Большом театре с 1987 года и в разные годы исполнял басовые партии в операх "Князь Игорь", "Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Севильский цирюльник" и других.