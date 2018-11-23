В МИД заявили об отсутствии у России планов создать военную базу в Азовском море

Также замглавы ведомства Григорий Карасин отметил, что досмотры российскими пограничниками украинских судов не носят дискриминационный характер в отношении Киева.

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин отметил, что Россия, вопреки заявлениям со стороны стран ЕС, не намерена создавать военную базу в Азовском море.

— "Милитаризация Россией Азовского моря" — ещё одна придуманная страшилка, которая высосана из пальца, — цитирует дипломата издание "Коммерсантъ".

Также Карасин добавил, что "обеспокоенность" ЕС ситуацией в Азовском море на самом деле стоит рассматривать как "новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций".

По словам замглавы МИД, досмотры российскими пограничниками украинских судов не носят дискриминационный характер в отношении Киева.

Заявления о многочасовых, а то и многодневных задержках судов абсолютно голословны. Осмотр, как правило, не превышает трёх часов, — добавил Карасин.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Азовском море якобы наносит ущерб судам под европейскими флагами. Она также пригрозила Москве "конкретными мерами".