Жителя Нидерландов заподозрили в мошенничестве из-за денег в стиральной машине

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Жителя Нидерландов заподозрили в мошенничестве из-за денег в стиральной машине

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При обыске многоквартирного дома полицейские случайно обнаружили сотни тысяч евро, спрятанные в барабане устройства.

Полиция Амстердама задержала местного жителя по подозрению в мошенничестве. В его стиральной машине было обнаружено 350 тысяч евро, сообщает телеканал Fox42 в "Твиттере".

Сообщается, что необычный тайник сотрудники правоохранительных органов нашли во время рейда по выявлению незарегистрированных жителей.

В ведомстве отметили, что в доме также было найдено несколько мобильных телефонов и машинка для подсчёта денег.

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