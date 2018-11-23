Жителя Нидерландов заподозрили в мошенничестве из-за денег в стиральной машине

При обыске многоквартирного дома полицейские случайно обнаружили сотни тысяч евро, спрятанные в барабане устройства.

Полиция Амстердама задержала местного жителя по подозрению в мошенничестве. В его стиральной машине было обнаружено 350 тысяч евро, сообщает телеканал Fox42 в "Твиттере".

Money laundering: Dutch police find cash in washing machinehttps://t.co/TgzpcCncVc pic.twitter.com/BlCarwdbMd — FOX 42 KPTM (@FOX42KPTM) 22 ноября 2018 г.

Сообщается, что необычный тайник сотрудники правоохранительных органов нашли во время рейда по выявлению незарегистрированных жителей.

В ведомстве отметили, что в доме также было найдено несколько мобильных телефонов и машинка для подсчёта денег.