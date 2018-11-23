Жителя Нидерландов заподозрили в мошенничестве из-за денег в стиральной машине

Полиция Амстердама задержала местного жителя по подозрению в мошенничестве. В его стиральной машине было обнаружено 350 тысяч евро, сообщает телеканал Fox42 в "Твиттере".
Money laundering: Dutch police find cash in washing machinehttps://t.co/TgzpcCncVc pic.twitter.com/BlCarwdbMd— FOX 42 KPTM (@FOX42KPTM) 22 ноября 2018 г.
Сообщается, что необычный тайник сотрудники правоохранительных органов нашли во время рейда по выявлению незарегистрированных жителей.
В ведомстве отметили, что в доме также было найдено несколько мобильных телефонов и машинка для подсчёта денег.
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