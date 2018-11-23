"Буду не особенно принят". Шнуров объяснил отказ от выступлений на Украине

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что не ездит с гастролями на Украину, поскольку не будет "особенно принят" ни Киевом, ни Москвой.

В интервью журналу "Россия в глобальной политике" музыкант заявил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной.

— Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это? — отметил Шнуров.

В 2017 году Лайф писал, что, по данным СМИ, Сергей Шнуров попал в базу сайта "Миротворец" из-за его выступления в Севастополе в 2016 году. Позже в СБУ заявили, что российскому музыканту не запрещали въезд на территорию Украины.