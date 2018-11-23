"Скудоумие". Американский профессор оценил попытки США изолировать Россию

По его мнению, Вашингтону пора учиться у Москвы, а не требовать от неё полного подчинения.

Заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн назвал попытки Вашингтона изолировать Москву тщеславной глупостью. Об этом сообщает журнал The Nation .

По мнению Коэна, идеи об изоляции такой огромной страны, как Россия, свидетельствуют о "скудоумии США".

При этом профессор подчеркнул, что планы Запада обречены на провал, поскольку Москве удаётся расширять военно-политическое и экономическое партнёрство с различными странами планеты, в том числе и с ЕС.

Также Коэн отметил огромную роль России в международной дипломатии, упомянув в качестве примера ситуации по Сирии, Сербии, Косову и Афганистану.

— Вашингтону пора учиться у России, а не требовать от неё полного подчинения, — заключил Коэн.

Ранее в МИД РФ назвали неуклюжими очередные санкции США, расширение которых оказалось 11-м за последние три с половиной месяца.