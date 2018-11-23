В парках Москвы стартовал зимний сезон

В столице будет работать почти 1,5 тыс. катков с натуральным и искусственным льдом.

В Москве залили 120 катков с искусственным льдом, сообщается на портале мэрии. По данным сайта, на всех площадках работают пункты проката, питания, медицинской помощи, есть также раздевалки и туалеты.

Оборудование катков с натуральным льдом начнётся, когда в Москве установится настоящая зимняя погода, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

— Всего в городе будет работать более 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, оборудованных всем необходимым для занятий спортом и отдыха, — рассказал заммэра.