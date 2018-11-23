В горах Северной Осетии в 2020 году появится этнодеревня

В горах Северной Осетии планируется построить этнодеревню.
— Предполагаемым местом её возведения станет Куртатинское ущелье как самое посещаемое туристское направление, — указывается в заявлении пресс-службы главы и правительства республики.
Как отметил врио председателя комитета республики по туризму Заур Кодзаев, возведение данного объекта завершится к 2020 году. Планируется, что на строительство этнодеревни потратят около 1,5 млн рублей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени