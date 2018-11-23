В горах Северной Осетии в 2020 году появится этнодеревня

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В горах Северной Осетии в 2020 году появится этнодеревня

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В горах Северной Осетии планируется построить этнодеревню.

— Предполагаемым местом её возведения станет Куртатинское ущелье как самое посещаемое туристское направление, — указывается в заявлении пресс-службы главы и правительства республики.

Как отметил врио председателя комитета республики по туризму Заур Кодзаев, возведение данного объекта завершится к 2020 году. Планируется, что на строительство этнодеревни потратят около 1,5 млн рублей.

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