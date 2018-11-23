Вышел трейлер новой версии "Короля Льва"

Премьера нового фильма со старым сюжетом о предательстве, дружбе и борьбе запланирована на 2019 год.

В Сети опубликован трейлер фильма "Король Лев", который начали снимать в 2017 году. В видеоролике показаны пейзажи, изображённые в предыдущей версии мультипликаторами, и реалистичные образы героев.

Режиссёром фильма стал Джон Фавро, работавший над "Железным человеком". Ранее сообщалось, что Элтон Джон примет участие в создании музыки для фильма, а главную песню споёт Бейонсе, которая также озвучит одну из героинь — Налу.

Как ранее писал Лайф, к съёмкам фильма приступили весной 2017 года. Уже тогда стало известно, что одного из главных героев — короля Муфасу — озвучит Джеймс Эрл Джонс, тот самый, голосом которого говорил Дарт Вейдер из "Звёздных войн".