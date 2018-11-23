Голикова рассказала, как снизить число платных услуг в госклиниках

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила мнение, что уменьшить число платных услуг в государственных клиниках можно за счёт модернизации больниц и внедрения электронных сервисов.

— Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг, — рассказала вице-премьер РФ в интервью "Российской газете".

По словам Голиковой, добиться снижения количества платных опций можно благодаря оснащению лечебных учреждений современной техникой, а также новому строительству и модернизации.

Вице-премьер отметила, что активная работа ведётся и по улучшению законодательства в сфере здравоохранения.