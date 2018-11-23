Браудер призвал временно исключить Россию из Интерпола

Финансист обвинил Москву в систематическом нарушении правил международной организации.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к правительству Канады с призывом повлиять на Россию, сообщает CBS.

В беседе с представителями Комитета общественной и национальной безопасности канадского парламента он пожаловался, что Россия якобы систематически нарушает правила международной полицейской организации.

— Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр, — заявил Браудер.

Как ранее писал Лайф, против финансиста российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело о создании преступного сообщества.

В ведомстве озвучили версию, согласно которой юриста Сергея Магнитского могли отравить в интересах Браудера, для этого могли использовать химическое вещество с соединением алюминия.

Кроме того, по словам советника генпрокурора России Николая Атмоньева, следствие установило, что Браудер отмывал сотни миллионов долларов через компании Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран.