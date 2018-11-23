Российские космонавты испытают на МКС двигатели на йоде

Использование этого вещества позволит заметно упростить и удешевить космические полёты.

На российском сегменте МКС планируют провести испытания электроракетных двигателей, в которых в качестве рабочего тела будут использовать йод. Об этом сообщили в научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Специалисты пояснили, что исследователям на орбите предстоит освоить технологии запуска и изучить работу новой двигательной установки.

Отмечается, что йод в качестве рабочего тела намного дешевле ксенона, который используют сейчас. Кроме того, ксенон добывают в сравнительно небольших объёмах — примерно 20 тонн в год. Эксперты также рассказали, что ксеноновые двигатели производят по сложной технологии.

Сообщается, что в случае успешных испытаний двигатели на йоде через несколько лет могут стать самыми массовыми в космосе.