Эксперты прокомментировали видеозапись с взлётом военных вертолётов из Кремля

Ветеран МВД Юрий Пащенко выразил мнение, что на размещённых в соцсетях фото и видео с военными вертолётами над Кремлем запечатлены сотрудники Федеральной службы охраны.

— Все действия в воздушном пространстве Кремля могут проводить только сотрудники ФСО, — заявил эксперт, ранее служивший в отделе милиции по охране Красной площади.

В свою очередь, руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин рассказал газете "Вечерняя Москва", что людьми в сетке с грузом на одном из военных вертолётов могли являться сотрудники любого спецподразделения.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео и фото с вертолётами над Кремлём. При этом Лайф писал, что в ФСО отказались от комментариев по этому поводу.