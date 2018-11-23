Власти США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

В Вашингтоне боятся, что через это оборудование Китай может осуществлять шпионскую деятельность.

Администрация США всеми силами пытается убедить власти и крупные телекоммуникационные компании стран-союзников отказаться от использования техники, произведённой китайской фирмой Huawei.

По данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон опасается "угрозы безопасности", якобы исходящей от продукции китайской компании. В США полагают, что с помощью техники, произведённой китайскими компаниями, КНР может осуществлять кибератаки и электронную шпионскую деятельность.

Ранее США неоднократно обвиняли Huawei, ZTE и других китайских производителей в сотрудничестве со спецслужбами КНР. По мнению Вашингтона, на устройства этих компаний устанавливаются программы, которые осуществляют слежку за пользователями.

Издание отмечает, что больше всего Штаты беспокоит использование оборудования Huawei в странах, где расположены американские базы. Известно, что для передачи данных с военных объектов чаще всего используются сети общего доступа.