Защита рэпера Хаски намерена оспорить арест исполнителя

Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, хочет оспорить арест исполнителя за мелкое хулиганство.

При этом адвокат Алексей Аванесян отметил, что приговор за отказ музыканта пройти освидетельствование на наркотики могут оставить без обжалования.

— То решение однозначно будем обжаловать, это — посмотрим, — цитирует Аванесяна РИА "Новости".

Лайф писал, что после отмены концерта в Краснодаре рэпер попытался выступить перед фанатами на улице, забравшись на чужую машину. За это он был арестован в Краснодаре на 12 суток за хулиганство, ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медосвидетельствование.