Двое жителей Китая осуждены за попытку вывезти 81 слиток золота из России

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Двое жителей Китая осуждены за попытку вывезти 81 слиток золота из России

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Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

Двое граждан Китая были осуждены за попытку незаконно вывезти из Забайкалья 81 слиток золота общей стоимостью более 10 миллионов рублей.

Отмечается, что весной этого года осуждённые прибыли в Россию, чтобы купить у знакомого золото, которое они собирались незаконно вывезти в Китай.

В начале лета преступники попытались проехать через границу на автомобиле, спрятав драгоценный металл в багажнике. Контрабанду обнаружили сотрудники таможенного пункта.

— Одному из подсудимых назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей, второму — в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, — говорится в сообщении на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что отбывать наказание китайцы будут в исправительной колонии общего режима.

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