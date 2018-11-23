Двое жителей Китая осуждены за попытку вывезти 81 слиток золота из России

Двое граждан Китая были осуждены за попытку незаконно вывезти из Забайкалья 81 слиток золота общей стоимостью более 10 миллионов рублей.

Отмечается, что весной этого года осуждённые прибыли в Россию, чтобы купить у знакомого золото, которое они собирались незаконно вывезти в Китай.

В начале лета преступники попытались проехать через границу на автомобиле, спрятав драгоценный металл в багажнике. Контрабанду обнаружили сотрудники таможенного пункта.

— Одному из подсудимых назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей, второму — в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, — говорится в сообщении на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что отбывать наказание китайцы будут в исправительной колонии общего режима.