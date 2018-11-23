Фанатам на радость. Глушаков может сменить "Спартак" на "Крылья Советов"

Болельщики красно-белых неоднократно оскорбляли полузащитника, а также требовали у руководства продать его.

Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков, попавший в опалу у фанатов клуба, может уйти в самарские "Крылья Советов".

По информации издания "Спорт-экспресс", игра Глушакова после возвращения из дубля не впечатлила и руководство красно-белых.

При этом рассматривается вариант, что в "Крылья Советов" полузащитник, контракт которого со "Спартаком" действует ещё полтора сезона, уйдёт на правах аренды.

В нынешнем сезоне Глушаков не может похвастать статистикой: за 11 проведённых матчей футболист не отметился результативными действиями.

Напомним, болельщики "Спартака" неоднократно оскорбляли полузащитника, за что клуб был крупно оштрафован КДК РФС. Также фанаты красно-белых потребовали у руководства продать Глушакова.