Палеонтологи нашли в Польше останки предка человека размером с динозавра

На территории Польши были обнаружены окаменелые останки древнейшего предка современного человека, пишет журнал Science.

Сообщается, что наши прародители не уступали в размерах слонам и динозаврам, а их рацион включал в себя растительную пищу.

— Это просто эпохальное открытие, которое случается раз в жизни. Теперь мы пытаемся понять, что заставило их достичь тех же гигантских размеров, как и динозавры, — рассказал изданию сотрудник Института палеонтологии в Варшаве Томаш Сулей.

Ранее большинство учёных придерживались теории о том, что предки человека были небольшого размера и питались насекомыми. Отмечается, что открытие польских палеонтологов может совершить настоящий переворот в науке.