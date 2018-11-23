Защита Ассанжа опасается решения Эквадора о смене посла в Лондоне

По мнению адвоката, эту меру хотят принять, чтобы лишить убежища основателя Wikileaks.

Адвокат основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа высказал опасения по поводу решения сменить главу дипмиссии Эквадора в Лондоне. Об этом пишет РИА "Новости".

— Была серия систематических действий, и это смещение с должности может вписаться в политику, направленную на прекращение убежища для Джулиана Ассанжа, — заявил адвокат.

О прекращении полномочий Карлоса Абада в качестве посла в Лондоне объявил президент Эквадора Ленин Морено.

Как ранее писал Лайф, в США Ассанжу уже предъявили обвинения. Кроме того, защита предположила, что журналисту могут отказать в дальнейшем предоставлении убежища и выдворить из здания посольства.

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж находится в здании Посольства Эквадора в Великобритании. Там он скрывается от властей США, которые грозят ему смертной казнью или 35 годами тюрьмы за публикацию секретных данных Госдепартамента США.