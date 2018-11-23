Защита Ассанжа опасается решения Эквадора о смене посла в Лондоне

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Защита Ассанжа опасается решения Эквадора о смене посла в Лондоне

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Фото: © РИА "Новости"/Алекс Макнотон

По мнению адвоката, эту меру хотят принять, чтобы лишить убежища основателя Wikileaks.

Адвокат основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа высказал опасения по поводу решения сменить главу дипмиссии Эквадора в Лондоне. Об этом пишет РИА "Новости".

— Была серия систематических действий, и это смещение с должности может вписаться в политику, направленную на прекращение убежища для Джулиана Ассанжа, — заявил адвокат.

О прекращении полномочий Карлоса Абада в качестве посла в Лондоне объявил президент Эквадора Ленин Морено.

Как ранее писал Лайф, в США Ассанжу уже предъявили обвинения. Кроме того, защита предположила, что журналисту могут отказать в дальнейшем предоставлении убежища и выдворить из здания посольства.

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж находится в здании Посольства Эквадора в Великобритании. Там он скрывается от властей США, которые грозят ему смертной казнью или 35 годами тюрьмы за публикацию секретных данных Госдепартамента США.

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