Порошенко не смог назвать сроки вступления Украины в НАТО

Единственное, что президент страны обозначил достаточно ясно, это "расставание" с Россией.

Лидер Незалежной Пётр Порошенко уклонился от озвучивания конкретных сроков давно обещанного стране вступления в Североатлантический альянс, сообщает телеканал "112 Украина".

Выступая в Верховной раде, Порошенко назвал присоединение к ЕС и НАТО "очень амбициозной задачей", однако сразу оговорился, что, по его мнению, "было бы неправильно обещать конкретные сроки".

При этом Порошенко с полной ясностью заявил о намерении окончательно разорвать отношения с Москвой.

— Мы посылаем месседж и в Москву: расстаёмся. Окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет права мешать нашему вступлению в ЕС и НАТО, — сказал Порошенко.

Украинский лидер также выразил убеждение, что интеграция в Евросоюз станет настоящим спасением для Киева.

— Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путём, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза, — заявил Порошенко.

Как ранее писал Лайф, Верховная рада одобрила в первом чтении проект изменений в Конституции Украины, в которой планируется закрепить стремление Киева вступить в НАТО и ЕС.

Кроме того, Пётр Порошенко заявил, что украинская армия значительно усилит альянс.