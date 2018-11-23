Финские власти забрали у россиянки пятилетнюю дочь

Сотрудники социальной службы Финляндии забрали у россиянки Лидии Павловой её пятилетнюю дочь.

Отмечается, что женщине не объяснили причин изъятия ребёнка и не дали никаких документов.

— Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребёнка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули её дочь, — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы правозащитника Йохана Бекмана.

Кроме того, в документах не названы основания для помещения девочки в приёмную семью, но сказано, что процедура "была согласована с матерью ребёнка".

Известно, что три года назад у Павловой уже забрали её девятилетнего сына. Оба ребёнка являются гражданами Финляндии. С россиянкой остался 11-летний сын — он имеет российско-финское гражданство.