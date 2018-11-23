В Магадане выпало две трети месячной нормы снега за двое суток

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В Магадане выпало две трети месячной нормы снега за двое суток

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Фото: © РИА Новости/Александр Крылов

В Магадане за двое суток выпало 70% месячной нормы снега. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр по региону.

Отмечается, что в пятницу утром магаданцам пришлось взяться за лопаты — автомобили застряли в сугробах. В итоге многие горожане опоздали на работу.

— За двое суток выпало 70% месячной нормы снега. И снег пока продолжается и будет идти ещё весь сегодняшний день. Погода наладится только в субботу, 24 ноября, — рассказал представитель Гидрометцентра.

В первую очередь коммунальные службы расчищают подъезды к больницам, школам и другим социальным объектам, однако оперативно убрать мокрый снег не представляется возможным.

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