В Магадане выпало две трети месячной нормы снега за двое суток

В Магадане за двое суток выпало 70% месячной нормы снега. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр по региону.

Отмечается, что в пятницу утром магаданцам пришлось взяться за лопаты — автомобили застряли в сугробах. В итоге многие горожане опоздали на работу.

— За двое суток выпало 70% месячной нормы снега. И снег пока продолжается и будет идти ещё весь сегодняшний день. Погода наладится только в субботу, 24 ноября, — рассказал представитель Гидрометцентра.

В первую очередь коммунальные службы расчищают подъезды к больницам, школам и другим социальным объектам, однако оперативно убрать мокрый снег не представляется возможным.