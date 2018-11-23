Выпила и врезалась в дерево. Жену экс-президента Германии лишили прав

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Выпила и врезалась в дерево. Жену экс-президента Германии лишили прав

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Беттина Вульф. Фото: © Instagram/einherzfuerkinder

Жена бывшего президента Германии Кристиана Вульфа Беттина лишена водительских прав за пьяную езду.

Как сообщает Deutsche Welle, бывшая первая леди страны попала в сентябре текущего года в аварию под нижнесаксонским Бургведелем. Беттина Вульф врезалась в дерево, после чего прибывшие на место ДТП полицейские усомнились в трезвости водителя.

Тест на уровень алкоголя показал результат более двух промилле.

В итоге помимо лишения прав на 11 месяцев бывшая первая леди Германии также должна уплатить крупный денежный штраф.

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