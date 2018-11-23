Помпео заявил, что караван мигрантов не будет пропущен на территорию США

США не пустят на свою территорию караван мигрантов из Центральной Америки. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео.
Глава Госдепа отметил, что уже долгое время ведёт тесные переговоры с министром иностранных дел Мексики, через чью территорию в США идут тысячи человек.
— Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову. Караваны не будут допущены в Соединённые Штаты, — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте дипведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим открывать по мигрантам огонь на поражение, если те попытаются пересечь границу с Мексикой.
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