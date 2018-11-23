Боевики напали на консульство Китая в Пакистане, есть погибшие

Трое неизвестных устроили стрельбу рядом с консульством Китая в крупнейшем городе Пакистана — Карачи. По информации Geo TV, при нападении на консульство злоумышленники взорвали ручную гранату.
В результате происшествия погибли двое полицейских, ещё один ранен — его состояние оценивается как критическое. Злоумышленники ликвидированы.
#karachi #khialerts 09h35 video from witnesses pic.twitter.com/ONguK5Hh7P— norbert almeida (@norbalm) 23 ноября 2018 г.
По данным СМИ, преступники приехали к консульству на автомобиле, начинённом взрывчаткой.
Chinese Embassy Karachi pic.twitter.com/qGAGoB8ibS— The Angry Lawyer ⛳ (@TheAngryLawyer3) 23 ноября 2018 г.
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