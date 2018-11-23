Боевики напали на консульство Китая в Пакистане, есть погибшие

Преступники приехали на автомобиле, начинённом взрывчаткой. Между нападавшими и охранниками началась перестрелка.

Трое неизвестных устроили стрельбу рядом с консульством Китая в крупнейшем городе Пакистана — Карачи. По информации Geo TV, при нападении на консульство злоумышленники взорвали ручную гранату.

В результате происшествия погибли двое полицейских, ещё один ранен — его состояние оценивается как критическое. Злоумышленники ликвидированы.

По данным СМИ, преступники приехали к консульству на автомобиле, начинённом взрывчаткой.