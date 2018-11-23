Носки — идеально! Камбербэтч показал, как реагировать на ужасные подарки

Актёр объяснил зрителям, что нельзя обижать друзей, даже если их подарки оказались отвратительными и бесполезными.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч показал, как надо реагировать на ужасные рождественские подарки. Ролик был опубликован на YouTube.

Авторы видео предложили актёру распаковать несколько свёртков с самыми бесполезными рождественскими подарками и постараться не выдать своего разочарования.

— Ого, у меня всегда нехватка носков! Идеально! Мой любимый цвет! — отметил Камбербэтч, достав из свёртка классический универсальный подарок. — Ты просто душка! Ты моя гардеробная фея!

Актёр радовался свече, чайнику, энциклопедии по Excel, книге с рецептами для микроволновки. Однако некоторые презенты всё же смогли удивить его. Так, Камбербэтч не сдержался и честно сказал "дарящему", что никогда не будет носить уродливую яркую футболку.

В конце ролика артист напомнил, что, вне зависимости от подарка, нужно помнить о том, что за ним всегда скрывается какая-то мысль, а люди стараются быть щедрыми.