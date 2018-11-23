ЦБ РФ отозвал лицензию у "Русского ипотечного банка"

По величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе России.

Банк России отозвал лицензию у "Русского ипотечного банка". Как указано на сайте регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В ноябре текущего года в связи с оттоком около 50% средств юридических лиц финансовое положение "Русского ипотечного банка" резко ухудшилось — и кредитная организация уже не могла своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами.

По величине активов на 1 ноября банк занимал 179-е место в банковской системе России.