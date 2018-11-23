ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Первомайский"

По величине активов на 1 ноября банк занимал 204-е место в банковской системе России.

Банк России отозвал лицензию у краснодарского банка "Первомайский". Как сообщается на сайте регулятора, было выявлено значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Кроме того, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.

Ключевым направлением бизнес-модели организации являлось кредитование юридических и физических лиц. По величине активов на 1 ноября банк "Первомайский" занимал 204-е место в банковской системе России.