"Эффект гильотины". В США женщина выжила после "внутреннего обезглавливания"

Сначала американка была полностью парализована, но сейчас уже может ходить, делать упражнения и даже самостоятельно готовить.

Жительница американского штата Мичиган Лила Делайн выжила после "внутреннего обезглавливания", которое она получила в результате ДТП, передаёт издание Newsweek. В августе этого года в машину женщины врезался другой автомобиль, после чего позвоночник Лилы отделился от черепа.

Как отмечают врачи, жизнь женщине спас её муж, оказавшийся свидетелем происшествия. Он незамедлительно бросился к супруге и держал её голову, чтобы она могла дышать.

Несмотря на то что после подобной травмы, которую врачи сравнивают с эффектом гильотины, шансы выжить очень малы, Лиле это удалось. Сначала женщина была полностью парализована, но сейчас уже может ходить, делать упражнения и даже самостоятельно готовить.

Виновника аварии обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкших тяжкий вред здоровью. О похожем случае Лайф писал летом — молодой человек выжил в аварии после того, как ему буквально оторвало голову.