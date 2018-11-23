Трамп отметил День благодарения с семьёй во Флориде

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Трамп отметил День благодарения с семьёй во Флориде

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Хозяину Белого дома и его родным кроме традиционной индейки подали говяжью вырезку, баранину и тушёные рёбрышки.

Американский президент Дональд Трамп провёл День благодарения, который отмечается в США в четвёртый четверг ноября, с семьёй в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде​​​. Об этом пишет The Hill.

Глава государства и его родные собрались за праздничным столом, главным украшением которого стало традиционное блюдо из индейки. На закуски семье американского лидера подали салат "Цезарь", помидоры с моцареллой, греческие салаты, фаршированные яйца, утку прошутто и дыни.

Также на столе были морепродукты: крабы, устрицы, чилийский сибас, красный окунь, креветки Джамбо и моллюски. Из горячих блюд Трампу и его семье подали говяжью вырезку, баранину и тушёные рёбрышки.

Во время ужина президент США сидел в центре. С одной стороны от него была жена Меланья, а с другой младший сын Бэррон. Кроме того, за столом сидели дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

День благодарения (Thanksgiving Day) — один из самых популярных праздников в США, который отмечается в четвёртый четверг ноября. В 2018 году он приходится на 22 ноября.

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