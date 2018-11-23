Трамп отметил День благодарения с семьёй во Флориде

Хозяину Белого дома и его родным кроме традиционной индейки подали говяжью вырезку, баранину и тушёные рёбрышки.

Американский президент Дональд Трамп провёл День благодарения, который отмечается в США в четвёртый четверг ноября, с семьёй в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде​​​. Об этом пишет The Hill.

Глава государства и его родные собрались за праздничным столом, главным украшением которого стало традиционное блюдо из индейки. На закуски семье американского лидера подали салат "Цезарь", помидоры с моцареллой, греческие салаты, фаршированные яйца, утку прошутто и дыни.

Ever the bigger man in all situations, President and the First Lady invited the press for Thanksgiving dinner at Mar-A-Lago. The Trump's are truly gracious. pic.twitter.com/1FjtOkaWzX — #UnRedactedCopy Lori (@LJT_is_me) 23 ноября 2018 г.

Также на столе были морепродукты: крабы, устрицы, чилийский сибас, красный окунь, креветки Джамбо и моллюски. Из горячих блюд Трампу и его семье подали говяжью вырезку, баранину и тушёные рёбрышки.

Cameras get an inside look at President Trump's Thanksgiving dinner at Mar-a-Lago. https://t.co/DeB8GlN3PK pic.twitter.com/wWahElLtJV — Circa (@Circa) 23 ноября 2018 г.

Во время ужина президент США сидел в центре. С одной стороны от него была жена Меланья, а с другой младший сын Бэррон. Кроме того, за столом сидели дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

День благодарения (Thanksgiving Day) — один из самых популярных праздников в США, который отмечается в четвёртый четверг ноября. В 2018 году он приходится на 22 ноября.