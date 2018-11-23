Под покровом ночи. Верховная рада только к утру приняла госбюджет Украины

Крупнейшей статьёй расходов оказался сектор безопасности и обороны, на него выделят $7,57 млрд.

Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Его дефицит составляет 2,3% ВВП. Примечательно, что нардепы обсуждали законопроект всю ночь и одобрили его только к шести утра.

За принятие документа проголосовало 240 нардепов, необходимый минимум при этом составляет 226 голосов.

Новый госбюджет предусматривает предельный уровень дефицита в размере $3,21 млрд, расходы составляют $39,71 млрд, доходы при этом достигают только $26,64 млрд.

Крупнейшей статьёй расходов стал сектор безопасности и обороны. Он "съест" $7,57 млрд, на пенсионное обеспечение выделят около $6 млрд.