В США во время "чёрной пятницы" в торговом центре произошла стрельба

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria в американском Гувере (штат Алабама). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию города.

BREAKING- US: Multiple people have been injured after a shooting at the Riverchase Galleria in Hoover, Alabama during Black Friday shopping. The gunman was eliminated by a Police officer. https://t.co/OTlTMwRxVG pic.twitter.com/u8ma3q8TU5 — Behind The News (@Behind__News) 23 ноября 2018 г.

Police are on the scene of a Thanksgiving night shooting at the Riverchase Galleria in Birmingham. https://t.co/b04SshlHWY — WTOK-TV (@WTOKTV) 23 ноября 2018 г.

ЧП произошло во время ежегодной распродажи, так называемой чёрной пятницы. Прибывшая к ТЦ полиция открыла ответный огонь, в результате чего стрелок был убит. Причины произошедшего неизвестны.