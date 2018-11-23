Медведева рассказала, кого считает "королём номер один" в фигурном катании

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие ассоциации у неё вызывают другие фигуристы.
По просьбе Olympic Channel спортсменка коротко охарактеризовала Хавьера Фернандеса. Медведева одарила испанца званием "милый", а японца Юдзуру Ханю — "король". Однако "королём номер один" она считает российского фигуриста Евгения Плющенко.
Sweetheart? King?— Olympic Channel (@olympicchannel) 22 ноября 2018 г.
Find out who Evgenia Medvedeva was describing in our one word challenge. ⬇️https://t.co/1KJvt72e3r pic.twitter.com/LhRTkyngLU
Медведеву также попросили поделиться ассоциациями относительно Александры Трусовой. Оказалось, коллега запомнилась россиянке благодаря выступлению на юниорском Гран-при в Литве, где Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц. За это Медведева одарила её званием "мисс четверной лутц".
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