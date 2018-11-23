Медведева рассказала, кого считает "королём номер один" в фигурном катании

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Медведева рассказала, кого считает "королём номер один" в фигурном катании

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Евгения Медведева. Фото © РИА Новости/Владимир Песня

По мнению спортсменки, это звание принадлежит четырёхкратному призёру Олимпийских игр Евгению Плющенко.

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие ассоциации у неё вызывают другие фигуристы.

По просьбе Olympic Channel спортсменка коротко охарактеризовала Хавьера Фернандеса. Медведева одарила испанца званием "милый", а японца Юдзуру Ханю — "король". Однако "королём номер один" она считает российского фигуриста Евгения Плющенко.

Медведеву также попросили поделиться ассоциациями относительно Александры Трусовой. Оказалось, коллега запомнилась россиянке благодаря выступлению на юниорском Гран-при в Литве, где Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц. За это Медведева одарила её званием "мисс четверной лутц".

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