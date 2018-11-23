Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд

Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.
Снаряды, вероятнее всего, смыла волна с палубы. Боеприпасы обладают высокой разрушительной силой, поэтому командование военно-морских сил самообороны в Сасэбо в префектуре Нагасаки призвало рыболовецкие суда соблюдать осторожность.
Впрочем, скорее всего, снаряды весом 250 граммов уже затонули. Глубина океана в этом месте составляет 140 метров.
Ранее в Италии более 7 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времён войны.
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