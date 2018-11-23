Установлены девять боевиков, причастных к убийствам в Сирии военных России

Кроме покушения на убийство они обвиняются в хищении оружия и глумлении над телом погибшего.

Следственный комитет РФ установил личности девяти боевиков, которые причастны к убийствам в Сирии российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Речь идёт о событиях 24 ноября 2015 года, когда над Сирией был сбит российский Су-24. Тогда погиб пилот бомбардировщика Олег Пешков, а также морской пехотинец Александр Позынич, который был в числе тех, кто отравился на поиски экипажа самолёта.

— Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении девяти граждан Сирии. Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооружённого формирования, а также в зависимости от степени участия каждого — совершение убийства и покушение на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Фигуранты дела объявлены в международный розыск, суд заочно постановил взять их под арест. Выясняются личности других причастных к убийству россиян.

Напомним, Су-24 был сбит турецким F-16. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем над его телом издевались. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

Ранее Басманный суд Москвы также заочно арестовал трёх сирийцев, обвиняемых в гибели пилота сбитого Су-25 Романа Филипова.