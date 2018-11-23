Причастные к убийствам российских военных в САР объявлены в международный розыск

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Причастные к убийствам российских военных в САР объявлены в международный розыск

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Фото: ©РИА Новости/Ульяна Соловьева

Их личности уже установлены, суд заочно избрал им меру пресечения в виде ареста.

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск девять боевиков, которые причастны к убийствам российских военных в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Указанные выше лица объявлены в международный розыск, — добавила Петренко.

Ранее в СК добавили, что их личности установлены. Боевики причастны к убийствам пилота Су-24М Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

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