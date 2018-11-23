СК показал видео работы следователей в САР на месте крушения Су-24 и взрыва Ми-8

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СК показал видео работы следователей в САР на месте крушения Су-24 и взрыва Ми-8

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Бомбардировщик был сбит в Сирии в 2015 году, вертолёт был взорван тогда же в ходе спасательной операции.

Следователи СК России осмотрели в сирийской провинции Латакия места крушения российского бомбардировщика Су-24 и вертолёта спасательной группы Ми-8. В ведомстве уточнили, что следственные мероприятия проведены в рамках уголовного дела об убийстве в 2015 году пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.

Напомним, Су-24 был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. В ходе операции по эвакуации погиб морпех Александр Позынич. Как ранее писал Лайф, причастные к убийствам российских военных в Сирии объявлены в международный розыск.

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