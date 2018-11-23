Три человека погибли в результате ДТП в Краснодаре

В результате ДТП на втором километре автодороги хутор Белый — Темрюк — Краснодар сегодня утром погибло три человека, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии правоохранителей, смертельная авария произошла по вине 45-летнего водителя автомобиля Skoda. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Нарушитель погиб на месте. До приезда врачей скончались также 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка Toyota. Ещё один пассажир иномарки доставлен в больницу с различными травмами.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени